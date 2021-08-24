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Manavgat'taki yangından günler sonra acı haber: Ölü sayısı 8'e çıktı

24.08.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 10 günde söndürülebilen yangında, vücudunun yüzde 80'i yanık olarak alevlerden kurtarılan akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Hüseyin Gömes, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gömes ile birlikte yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Manavgat'taki yangından günler sonra acı haber: Ölü sayısı 8'e çıktı

Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan 4 yangından ilki olan Yeniköy Mahallesi'nde başlayan orman yangınında alevlerden motosikletiyle kaçmak isterken vücudunun yüzde 80'inde 2'nci derecede yanık meydana gelen Hüseyin Gömes jandarma tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Hüseyin Gömes, yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisine yanık servisinde devam edilmesi için Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi burada devam eden Gömes, kalp krizinden hayatını kaybetti. Hüseyin Gömes'in cenazesi Ilıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"BEN ATEŞ YAKMADIM"

Yeniköy'deki yangını çıkardığı iddia edilen Hüseyin Gömes'in, hastanede jandarma görevlilerine, “Mezarlığa doğru motosikletle giderken yol kenarında duran 3- 4 kişiden sigara istedim. Bu sırada ileriden dumanı görünce bakmaya gittim. Ateşin olduğu yerin diğer tarafına geçtim, bu sırada ateş büyüdü. Motosikletle kaçmak isterken her tarafım yandı. Ben hiç ateş yakmadım" dediği belirtildi.

Manavgat'taki yangında daha önce de Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkiindeki evlerinde Osman (55) ve Şehri Gardaş (50) çifti, Kalemler Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde Fahri Yiğitokur (60) ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur (58), Akseki'ye bağlı Kepezbeleni'ndeki evinin önünde Hasan Ali Yüksel (82) ile Gebece Mahallesi Güğlen Dağı Beloluk mevkiinde orman işçileri Erdal Tokva (37) ve Yaşar Cinbaş (53) arazözde yanarak hayatlarını kaybetti. Dumandan zehirlenen ve yanık yarası bulunan 821 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Gömes ile birlikte Manavgat yangınında yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Manavgat
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