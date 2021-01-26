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Manavgat Toptancı Hal inşaatı başladı

26.01.2021 12:57 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Toptancı Hal Kompleksi inşaatına başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Toptancı Hal Kompleksi inşaatına başladı. 36 milyon 455 bin 950 TL ihale bedelli projede dolgu çalışmaları yapılıyor.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda ilçelerde yapılan yatırımlar aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, mevcut toptancı halinin yetersiz kalması üzerine Manavgat’a modern bir toptancı hal kazandırıyor. İhalesi Kasım ayında gerçekleştirilen Manavgat Toptancı Hal Projesi’nde çalışmalar başladı. Projede, ekipler yaklaşık 8 bin metrekare alanın zemin dolgusu tamamladı. Manavgat İlçesi Demirciler Mahallesi’nde 32 bin metrekare arazi üzerinde inşaatına başlanan modern toptancı hal kompleksi 11 bin 110 metrekare toplam inşaat alanına sahip olacak.

36 milyon 455 bin 950 TL ihale bedelli Manavgat Toptancı Hal Kompleksi Projesinde, 2 adet giriş kapısı ve güvenlik kulübesi, açık otopark yer alacak. İdari binanın zemin katında tuvaletler, elektrik odası, zayıf akım odası, 3 adet işyeri, 4 adet dükkan bulunacak. 1. katta ise yine bay-bayan tuvaletleri, mutfak, restoran, toplantı salonu, mescit, abdesthane, teknik oda ve 4 adet ofis yer alacak. A1 ve A2 blokta 20 adet komisyoncu dükkânları bulunacak. B1 blokta 12 adet tüccar ardiyesi B2 Blok’ta ise 20 adet tüccar ardiyesi olacak. Bodrum katta ise hidrafor odası, yangın suyu odası ve kullanım suyu odası bulunacak. Özel sektörün ve üreticinin yatırımlarını destekleyecek, yaşam ortamlarını iyileştirecek Manavgat Hal Projesi konumuyla da lojistik olarak üreticiye katkı sağlayacak.

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