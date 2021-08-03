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Manavgat: Yangında kül olan köyler

03.08.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat'ta 28 Temmuz öğlen saatlerinde başlayan yangınlar devam ediyor. İtfaiyeciler halen Manavgat'ın alevlerle mücadele ederken, yangınların söndürüldüğü köylerdekiler oluşan tahribatın izlerini silmeye çalışıyor. BBC Türkçe, Manavgat'ta yangından etkilenen köyleri gezdi.

Manavgat: Yangında kül olan köyler

https://www.youtube.com/watch?v=rCcHGmm6Uaw

Manavgat, Antalya'da 28 Temmuz öğlen saatlerinde başlayan yangınlar devam ediyor.

İtfaiyeciler halen Manavgat'ın alevlerle mücadele ederken, yangınların söndürüldüğü köylerdekiler oluşan tahribatın izlerini silmeye çalışıyor.

Bazı köylüler evlerinden geriye kalan hurdaları temizliyor, diğerleri gelen yardımlar arasından kendilerine uygun birkaç malzeme alıyor.

Yangınların nedenine dair soruşturma başlatıldı.

Bilim insanları, son dönemlerde iklim değişikliğinin etkileriyle sadece Türkiye değil, dünyanın birçok yerinde orman yangınlarının sıklığının ve şiddetinin arttığına dikkat çekiyor.

Haber-Video:

Ege Tatlıcı

Esra Yalçınalp

Havadan görüntüler:

Hüseyin Teceren

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