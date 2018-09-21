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Manavgat'ın son kalaycısı Ramazan usta

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 10:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kalaycılık yapan Ramazan Çalışkan (65), ilçede mesleğinin son temsilcisi olduğunu belirtti.

Manavgat'ın son kalaycısı Ramazan usta

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kalaycılık yapan Ramazan Çalışkan (65), ilçede mesleğinin son temsilcisi olduğunu belirtti. Çalışkan, bakırın yerini alüminyum ve çelik eşyaların alması nedeniyle kalaycılık mesleğinin tarihe karışmak üzere olduğunu söyledi.
Manavgat'ın Çağlayan Mahallesi'ndeki evinin yanına yaptığı 5-6 metrekarelik barakada kalaycılık yapan Ramazan Çalışkan, mesleğinin son temsilcilerinden. Yaklaşık 50 yıldır bakır kapları kalaylayan Ramazan Çalışkan, kendisi işe ilk başladığında ilçede 5 kalaycı varken, günümüzde kendisinden başka usta kalmadığını ve bir mesleğin daha yok olacağını kaydetti.
MESLEĞİNİN İNCELİKLERİNİ ANLATTI
Kalaycılığın zorluğundan bahseden Ramazan Çalışkan, mesleğinin inceliklerini şöyle anlattı:
"İlk önce kap veya kazanın dış yüzeyinde yamukluk varsa doğrulturuz, normal hale getiririz. Dışındaki isini, siyahlığını ateşte yakar ve yıkamaya alırız. Eskiden yıkamayı kumla yapardık ama ben fırçayla yapıyorum. Fırçayla yıkadıktan sonra kalay işine geçeriz. Kap veya kazanı yeniden ateşin üzerine alırız. Kalay çubuklarıyla her yerine kalay sürerim. Üzerine toz nişadır serperek kalayın eriyerek kaba yapışmasını sağladıktan sonra bir tutam pamukla kap üzerinde yayarım. Böylece düzgün bir şekilde kalaylama işlemi tamamlanmış olur."
'ARTIK BAKIR TENCERE, TAVA KALMADI'
Bakır işi ev eşyalarının gelişen teknolojiyle birlikte yerini alüminyum ve çelik eşyalara bırakmasının kalaycılığın sonunu getirdiğini vurgulayan Ramazan Çalışkan, "Artık bakır tencere, tava kalmadı. Şimdi daha çok köylerden kazan türü eşyalar geliyor. Bir de bazı insanların elinde atalarından hatıra kalan çeşitli eşyalar var, onları kalaylatmaya getiriyorlar. Otellerden kalaylanmak için eşya gelir. Ekseri tabak, sini, ufak tas, onların 'yumurtalık' dedikleri küçük tava gibi eşyalar gelir. Otellerin işleri ilkbaharda olur" dedi.
'ÇIRAK YOK, BULAMADIM'
Manavgat'ta daha önce 5 usta olduğunu aktaran Ramazan Çalışkan, "Şimdi bir tek ben kaldım. Sadece Manavgat'ta değil, Serik'te de usta kalmadı. Ama bildiğim kadarıyla Alanya'da 2 usta var. Benden sonra Manavgat'ta usta kalmayacak. Çırak yok, bulamadım. Oğlum var ama o kalaycılık yapmıyor, sadece mutfak eşyasının tamirini yapıyor" diye konuştu.
'MESLEĞİMDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'
Sıcak havalarda kan ter içinde kalmasına rağmen işinden hiçbir zaman şikayetçi olmadığını da aktaran Çalışkan, "İşim iyi Allah şükür. Ben mesleğimden de işimden de şikayetçi değilim. Şimdi işlerin eskisi kadar yoğun olması mümkün değil" dedi.

FOTOĞRAFLI

Manavgat'ın son kalaycısı Ramazan ustaManavgat'ın son kalaycısı Ramazan ustaManavgat'ın son kalaycısı Ramazan ustaManavgat'ın son kalaycısı Ramazan usta

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