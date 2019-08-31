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Manavgat’ta 1.5 kilogram altın çaldı, Alanya’da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 19:36 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1 kilo 500 gram altını çaldıktan sonra kayıplara karışan şüpheli polis tarafından Alanya’da yakalandı.Manavgat’ın Evrenseki Mahallesi’nde bulunan bir oteldeki kuyumcu dükkanında tezgahtarlık yapan Hüsnü M., çalıştığı iş yerinden dün gece saatlerinde yaklaşık 1 kilo 500 gram ağırlığındaki altın ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1 kilo 500 gram altını çaldıktan sonra kayıplara karışan şüpheli polis tarafından Alanya’da yakalandı.

Manavgat’ın Evrenseki Mahallesi’nde bulunan bir oteldeki kuyumcu dükkanında tezgahtarlık yapan Hüsnü M., çalıştığı iş yerinden dün gece saatlerinde yaklaşık 1 kilo 500 gram ağırlığındaki altın ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden iş yeri sahibi jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları incelemelerde şüphelinin 07 ADC 646 plakalı otomobille Alanya’ya istikametine doğru seyir halinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli Hüsnü M.’yi Oba Mahallesi’ndeki bir otelde çaldığı altınlarla beraber yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Hüsnü M. polis merkezindeki işlemlerinin ardından soruşturmanın devamı için Manavgat Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

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