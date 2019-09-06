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Manavgat’ta 20 bin litre şişelenmiş sahte dolum şarap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 09:51 | Son Güncelleme

Manavgat Side’de bir depoda jandarma tarafından yapılan aramada, 20 bin litre şişelenmiş sahte dolum şarap ele geçirildi.Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, turizm bölgelerinde gümrük kaçağı ve sahte alkollü içkiyle mücadele için çalışmalarını sürdürdü.

Manavgat Side’de bir depoda jandarma tarafından yapılan aramada, 20 bin litre şişelenmiş sahte dolum şarap ele geçirildi.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, turizm bölgelerinde gümrük kaçağı ve sahte alkollü içkiyle mücadele için çalışmalarını sürdürdü. Side turizm merkezinde bulunan bir otelden piyasaya sahte şarap sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda otel işletmecisinin çeşitli markalarda sahte alkollü içki satmaya çalıştığı tespit edildi.
Jandarma tarafından otele ait olduğu iddia edilen farklı bir adresteki depoya baskın yapıldı. Depoda yapılan aramada 20 bin litre şişelenmiş sahte dolum şarap, dolum yapmaya yarayan malzemeler ele geçirildi. Sahte şaraplara el koyan jandarma ekipleri otel sahibi K.K.’nin yurt dışında olduğunu tespit etti. Olayla ilgili jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.

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