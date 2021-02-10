HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manavgat’ta 420 litre sahte alkol ele geçirildi

Manavgat’ta 420 litre sahte alkol ele geçirildi

10.02.2021 17:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Manavgat’ta 420 litre sahte alkol ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 420 litre sahte alkol ele geçirildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 420 litre sahte alkol ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün D-400 karayolu üzerinde şüphelenip durdurdukları bir araç üzerinde arama gerçekleştirdi. Ekipler araç içerisinde 84 adet 5 litrelik bidonlar içerisinde toplamda 420 litre sahte alkol olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirdi.
Olayla ilgili yakalanan M.Ç., M.G. ve S.A. isimli şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” suçundan adli tahkikat yapılarak Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halil Sezai evleniyor! Halil Sezai evleniyor!
Hrant Dink cinayeti davasında 5 Mart'ta karar çıkması bekleniyorHrant Dink cinayeti davasında 5 Mart'ta karar çıkması bekleniyor
21 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 21?21 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 21?

En Çok Okunan Haberler

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

Türkiye uzaya kimi gönderecek? Flaş açıklama

Türkiye uzaya kimi gönderecek? Flaş açıklama

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Diğer Haberler

Meteoroloji'den İstanbul'a fırtına uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul'a fırtına uyarısı

Kovid-19 vakaları sıfırlanmıştı! Çorum’da bir köy karantinada

Kovid-19 vakaları sıfırlanmıştı! Çorum’da bir köy karantinada

Hrant Dink cinayeti davasında 5 Mart'ta karar çıkması bekleniyor

Hrant Dink cinayeti davasında 5 Mart'ta karar çıkması bekleniyor

Türkiye'nin en büyük optik ve kızılötesi teleskobu, ilk ışığı 2022'de alacak

Türkiye'nin en büyüğü, dünyada sınıfında tek! İlk ışık 2022'de

İlker Başbuğ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi

İlker Başbuğ ifade verdi

Bahçeli duyurdu: MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın tarihi belli oldu

Bahçeli duyurdu: 18 Mart'ta yapılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.