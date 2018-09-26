Manavgat'ta 51 ortaokul öğrencisi hastanelik oldu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 51 ortaokul öğrencisi, rahatsızlandığını belirterek, okul idaresine başvurdu. Okula gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılan öğrencilerden 30'unun taburcu edildiği belirtildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, "Öğrencilerimizde bir zehirlenme belirtisi yok. İçme suyu ve yemeklerde bir sorun yok" dedi.

Çeltikçi Ortaokulu'ndan bazı öğrenciler, öğleden sonra rahatsızlandığını belirterek, okul idaresine başvurdu. Okula gelen sağlık ekiplerini gören birçok öğrenci de aynı şikayetle başvuru yaptı. Okulda eğitim gören 51 öğrenci, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin, sağlık durumunun iyi olduğu ve 30'unun taburcu edildiği belirtildi.

Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, okula kendisinin de gittiğini belirterek, "Öğrencilerimizde bir zehirlenme belirtisi yok. İçme suyu ve yemeklerde bir sorun yok. Rahatsızlandığını söyleyen bazı öğrenciler yemek yememiş, bazıları su içmemiş. İlk başta bir öğrenci bayılmış sadece" dedi. Sarıdemir, öğrencilerin bir kısmının rahatsızlığının psikolojik olduğunun belirtildiğini söyledi.

