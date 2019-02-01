Manavgat’ta 6 aylık bebek uyurken öldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde annesiyle birlikte uyuyan 6 aylık bebek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şelale Mahallesi’nde yaşayan Ömer-Besme O. çiftinin oğulları M.U.O. annesiyle beraber uyudu. Anne uyandıktan sonra kontrol ettiğinde oğlunun ağzında kusmuk olduğunu ve nefes almadığını fark etti. Olay yerine gelen sağlık ekibi tüm müdahalelerine rağmen bebeği hayata döndüremedi.

Manavgat Devlet Hastanesi morguna getirilen 6 aylık M.U.O.’nun prematüre olarak dünyaya geldiği, akciğer rahatsızlığı nedeniyle 2 aylıkken ameliyat geçirdiği ve nefes darlığı olduğu bildirildi.

M.U.O.’nun cenazesi Manavgat Devlet Hastanesinde Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

