HABER

Manavgat’ta 6 aylık bebek uyurken öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 10:17 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde annesiyle birlikte uyuyan 6 aylık bebek hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Şelale Mahallesi’nde yaşayan Ömer-Besme O.

Manavgat’ta 6 aylık bebek uyurken öldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde annesiyle birlikte uyuyan 6 aylık bebek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Şelale Mahallesi’nde yaşayan Ömer-Besme O. çiftinin oğulları M.U.O. annesiyle beraber uyudu. Anne uyandıktan sonra kontrol ettiğinde oğlunun ağzında kusmuk olduğunu ve nefes almadığını fark etti. Olay yerine gelen sağlık ekibi tüm müdahalelerine rağmen bebeği hayata döndüremedi.
Manavgat Devlet Hastanesi morguna getirilen 6 aylık M.U.O.’nun prematüre olarak dünyaya geldiği, akciğer rahatsızlığı nedeniyle 2 aylıkken ameliyat geçirdiği ve nefes darlığı olduğu bildirildi.
M.U.O.’nun cenazesi Manavgat Devlet Hastanesinde Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler!
Kastamonu'da uyuşturucuya 4 tutuklamaKastamonu'da uyuşturucuya 4 tutuklama
Boşanmak istemeyen kocasının iş yerini benzin dökerek ateşe verdiBoşanmak istemeyen kocasının iş yerini benzin dökerek ateşe verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Fenerbahçe yeni orta sahasına imzayı attırdı!

Fenerbahçe yeni orta sahasına imzayı attırdı!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.