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Manavgat'ta 7 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 17:51 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın operasyonunda kaçak içki yapımında kullanılan 7 ton etil alkol ve 100 bin lira değerinde sahte fatura ele geçirildi.

Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın operasyonunda kaçak içki yapımında kullanılan 7 ton etil alkol ve 100 bin lira değerinde sahte fatura ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 iş yeri sahibi ifadelerinin ardından bırakıldı. Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde kaçak içki üretilip otellere satış yapıldığı bilgisi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı timleri tarafından araştırma başlatıldı. Araştırma sonucunda Ilıca Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir temizlik firmasına jandarma tarafından baskın düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada kaçak içki yapımında kullanılan sahte etiket yapıştırılmış bidonlarda 7 ton etil alkol ve 100 bin lira değerinde 2 fatura ele geçirildi. Faturaların sahte olduğu belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan iş yeri sahibi 2 şüpheli, alınan ifadelerinin ardından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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