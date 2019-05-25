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Manavgat'ta Alman turist denizde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 15:48 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Alman Klaus Volker Hackenberger (67), denizde boğuldu.

Manavgat'ta Alman turist denizde boğuldu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Alman Klaus Volker Hackenberger (67), denizde boğuldu.
Manavgat'a tatile gelen Alman Klaus Volker Hackenberger, saat 13.30 sıralarında konakladığı Çolaklı Mahallesi'ndeki otelin sahilinde denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Hackenberger, otel görevlileri ve çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Klaus Volker Hackenberger, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Ancak Klaus Volker Hackenberger, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Klaus Volker Hackenberger'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

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