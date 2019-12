Manavgat'ta aynı anda çıkan hortumlar zarara yol açtı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hortum bir fabrikanın çatısını uçurdu, başka bir noktada çıkan hortum ise bir çarşıdaki iş yerlerine zarar verdi. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, hortum nedeniyle can kaybı yaşanmadığını, bazı iş yerleri ve seralarda zarar olduğunu söyledi.

Manavgat'ta dün gece şiddetli fırtına ve yağmur sonrası aynı anda birkaç hortum oluştu. Hortumlar sebebiyle ilçenin Ulualan mevkisinde bulunan bir fabrikanın çatısı uçtu. Kızılağaç turizm merkezindeki bir çarşıyı vuran hortumda ise çatılar uçtu, ağaçlar söküldü ve iş yerlerinin kepenkleri yerinden çıktı. Hortum sebebiyle Hacıobası mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonundaki iş yerinde de zarar meydana geldi.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, hortum nedeniyle can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Bir fabrikanın çatısı uçtuğu için hasar olduğu bilgisi geldi. Bazı seralarda hasar oluştuğu bilgisi geldi. Şu anda hasar meydana gelen yerlerde inceleme yapıyoruz. Allaha şükür ki herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici" dedi.

FOTOĞRAFLI