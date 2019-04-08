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Manavgat’ta baba-oğul birlikte muhtar oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 12:24 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yerel yönetim seçimlerinde 2 mahalleden muhtar seçilen baba ve oğlu mazbatalarını aldı.Manavgat’ta Aydınevler Mahallesi’nin 4 dönemdir muhtarlığını yapan aynı zamanda da Manavgat Muhtarlar Derneği Başkanı olan Tahsin Yılmaz yeniden aday olurken, oğlu Ömür Yılmaz da komşu mahalle Mimar Sinan Mahallesi’nden muhtar adayı oldu.

Manavgat’ta baba-oğul birlikte muhtar oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yerel yönetim seçimlerinde 2 mahalleden muhtar seçilen baba ve oğlu mazbatalarını aldı.
Manavgat’ta Aydınevler Mahallesi’nin 4 dönemdir muhtarlığını yapan aynı zamanda da Manavgat Muhtarlar Derneği Başkanı olan Tahsin Yılmaz yeniden aday olurken, oğlu Ömür Yılmaz da komşu mahalle Mimar Sinan Mahallesi’nden muhtar adayı oldu. Baba-oğul rakiplerine açık ara fark atarak seçimi kazanırken aynı dönemde muhtar seçilen ilk baba-oğul olarak Manavgat tarihine geçti.
Tahsin Yılmaz, İlçe Seçim Müdürlüğüne mazbatasını almak için çiçeği burnunda muhtar oğlu Ömür Yılmaz ile birlikte geldi. Mazbatasını İlçe Seçim Müdürü Hilmi Gençol’dan alan Tahsin Yılmaz, 4 dönemdir Aydınevler Mahalle muhtarlığını yaptığını, 5. dönem mahalle sakinlerinin oylarıyla yeniden muhtar seçildiğini belirterek, "Bu dönemin ayrı bir özelliği olacak. Oğlumla birlikte yan yana iki mahallenin muhtarı olarak hizmet vereceğiz" dedi.
Babasından muhtarlık konusunda çok şey öğrendiğini belirten Ömür Yılmaz "Babamdan öğrendiklerimi Mimar Sinan Mahallesi’nde uygulayarak mahallemin her türlü sorununun çözümü için elimden gelen çabayı göstereceğim. Bana olan güvenlerinden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum. Onların güvenini boşa çıkarmayacağım" dedi.
28 yıldır görev yaptığını belirten İlçe Seçim Müdürü Hilmi Gençol, görev sürecinde ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirterek baba ve oğluna görevlerinde başarı diledi.

Manavgat’ta baba-oğul birlikte muhtar oldu

Manavgat’ta baba-oğul birlikte muhtar oldu

Manavgat’ta baba-oğul birlikte muhtar oldu

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