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Manavgat’ta başladı, çığ gibi büyüdü, 3 bin çocuğa ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 13:38 | Son Güncelleme

Manavgat merkezli sosyal sorumluluk projesi Hayallerimin Elinden Tut, ’Çocuklar Üşümesin’ kampanyası kapsamında 4’üncü kez atkı ve bere etkinliği gerçekleştiriyor.

Manavgat merkezli sosyal sorumluluk projesi Hayallerimin Elinden Tut, ’Çocuklar Üşümesin’ kampanyası kapsamında 4’üncü kez atkı ve bere etkinliği gerçekleştiriyor. Manavgatın yanısıra Türkiyenin değişik noktalarında bir araya gelen gönüllü kadınlar sadece geçtiğimiz yıl 3000’den fazla öğrenciye atkı bere eldiven ve çorap gönderdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan proje kurucusu Rabia İnci Özen, Hayallerimin Elinden Tut’un dördüncü kez başlattığı çocuklar üşümesin kampanyası için gönüllülerin bir araya geldiğine dikkat çekerek, “Gönüllü işletmemiz Manavgat Zeynep Örgü Evi tarafından her kampanyamızda ücretsiz olarak yün veriliyor. Bir ay içinde 1000’den fazla yünü gönüllülere ulaştırdı. Geçen yıl bu çalışmamızla 3000’den fazla öğrenciye atkı bere eldiven ve çorap yolladık. Bu kış daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Hayallerimin Elinden Tut projemizle üç yıl içinde toplam 380’den fazla okula destek verdik. Bugün gönüllü işletmemizde Mersin, Antalya il merkezlerden gelen gönüllüler ve Manavgatlı kadınlar çocuklar için örüyor. İstanbul’da da her salı gönüllü işletmeler kapılarını açıyor ve örgü örmek isteyen İstanbullu kadınlara mekanlarını temin ediyorlar. ’Hayallerimin Elinden Tut’ isimli sosyal sorumluluk projemizle Manavgattan kurduğumuz bu iyilik köprüsünün tüm ülkeye yayılmış olmasına mutluyum. Gönüllü herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Etkinliğe katılan kadınlar örgü örmenin yanında bir araya gelerek sohbet etme şansı buluyor. Etkinlik için 1 günlüğüne Mersin’den Manavgat’a gelen Ferda Yertut, Manavgat’ta böylesine anlamlı bir etkinliğin parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Manavgat’ta başladı, çığ gibi büyüdü, 3 bin çocuğa ulaştı

Manavgat’ta başladı, çığ gibi büyüdü, 3 bin çocuğa ulaştı

Manavgat’ta başladı, çığ gibi büyüdü, 3 bin çocuğa ulaştı

Manavgat’ta başladı, çığ gibi büyüdü, 3 bin çocuğa ulaştı

Manavgat’ta başladı, çığ gibi büyüdü, 3 bin çocuğa ulaştı

Manavgat’ta başladı, çığ gibi büyüdü, 3 bin çocuğa ulaştı

Manavgat’ta başladı, çığ gibi büyüdü, 3 bin çocuğa ulaştı

Manavgat’ta başladı, çığ gibi büyüdü, 3 bin çocuğa ulaştı

Manavgat’ta başladı, çığ gibi büyüdü, 3 bin çocuğa ulaştı

Manavgat’ta başladı, çığ gibi büyüdü, 3 bin çocuğa ulaştı

Manavgat’ta başladı, çığ gibi büyüdü, 3 bin çocuğa ulaştı

Manavgat’ta başladı, çığ gibi büyüdü, 3 bin çocuğa ulaştı

Manavgat’ta başladı, çığ gibi büyüdü, 3 bin çocuğa ulaştı

Manavgat’ta başladı, çığ gibi büyüdü, 3 bin çocuğa ulaştı

Manavgat’ta başladı, çığ gibi büyüdü, 3 bin çocuğa ulaştı

Manavgat’ta başladı, çığ gibi büyüdü, 3 bin çocuğa ulaştı

Manavgat’ta başladı, çığ gibi büyüdü, 3 bin çocuğa ulaştı

Manavgat’ta başladı, çığ gibi büyüdü, 3 bin çocuğa ulaştı

Manavgat’ta başladı, çığ gibi büyüdü, 3 bin çocuğa ulaştı
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