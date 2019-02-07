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Manavgat'ta berber dükkanında 'özel fuhuş odası' 

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 12:52 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde arka bölümünde hazırlanan özel odada, Özbekistan uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı belirlenen berber dükkanına baskın düzenledi.

Manavgat'ta berber dükkanında 'özel fuhuş odası' 

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde arka bölümünde hazırlanan özel odada, Özbekistan uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı belirlenen berber dükkanına baskın düzenledi. Baskında jandarmanın "Burada fuhuş mu yapılıyor?" sorusuna, "Tövbe haşa, fuhuş haram komutanım" karşılığını veren dükkan sahibi Ahmet V. fuhuş yaparken suçüstü yakalanan 2 kişiye de "Benim dükkanımda ne arıyorsunuz, ne zaman oraya girdiniz" diye tepki gösterdi. Gözaltına alınan 4 kişiden dükkan sahibi Ahmet V. ve Özbekistanlı Gülnora E. tutuklandı.
Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'nde Özbekistan uyruklu kadınların çeşitli vaatlerle Türkiye'ye getirilip, onlara fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, M.G. ve Ahmet V. ile Özbekistanlı kadınlar Gülnora E. ve F. A.'nın, kadınları turizm sektörü ve bakıcılık gibi çeşitli işlerde çalıştırma vaadiyle Türkiye'ye getirdiği, borçlandırıp senet imzalattığı, pasaportlarına el koyup zorla fuhuş yaptırdıkları belirlendi.
BERBER DÜKKANINDA PEMBE IŞIKLI ODA
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararının ardından Ahmet V.'ye ait Aşağıhisar Mahallesi Irmak kenarında bulunan berber dükkanına jandarma tarafından baskın düzenlendi. Baskında girişi oldukça salaş olan ve sadece 2 koltuk bulunan berber dükkanının arka tarafında banyo ve tuvaleti bulunan, pembe ışıklı özel bir oda olduğu belirlendi. Baskın sırasında Özbekistanlı M.T. ile adı açıklanmayan bir kişi fuhuş yaparken suçüstü yakalandı.
'SİZ KİMSİNİZ, ORADA NE ARIYORSUNUZ'
Gözaltına alınan berber Ahmet V., jandarma ekiplerinin, "Burada fuhuş mu yapılıyor?" sorusuna, "Tövbe haşa, fuhuş haram komutanım" karşılığını verdi. Ahmet V., özel odada fuhuş yaparken suçüstü yakalanan 2 kişiye de, "Siz kimsiniz? Benim dükkanımda ne arıyorsunuz, ne zaman oraya girdiniz" diye tepki gösterdi.
Berber Ahmet V.'nin dükkana tıraş olmaya gelen müşterilere şifreli sözcüklerle fuhuş yapmak isteyip istemediğini sorduğu, olumlu yanıt aldığı kişilere, saç ve sakal tıraşı yaptırdıktan sonra arka tarafta hazırladığı odada Özbekistan'dan gelen kadınlarla para karşılığı fuhuş yaptırdığı belirlendi.
MAĞDUR 3 KADIN KURTARILDI
Jandarma ekipleri berber dükkanıyla eş zamanlı olarak Manavgat merkez ve Ilıca Mahallesi'nde çeşitli adreslere yaptığı baskında M.G. ile Özbekistanlı Gülnora E. ve F.A.'yı da şüpheli olarak yakaladı. Operasyonda fuhşa zorlandığı belirtilen Özbekistanlı S.T ve S.S. de kurtarıldı. Jandarmada ifadeleri alınan mağdur kadınlar M.T., S.T. ve S.S. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Jandarmada işlemleri tamamlanan M.G. ve Ahmet V. ile Özbekistanlı Gülnora E. ve F.A., 'insan ticareti' suçundan savcılığa sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ahmet V. ve Gülnora E. tutuklanırken, M.G. ve F.A. tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Manavgat'ta berber dükkanında 'özel fuhuş odası' Manavgat'ta berber dükkanında 'özel fuhuş odası' Manavgat'ta berber dükkanında 'özel fuhuş odası'

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