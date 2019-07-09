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Manavgat'ta çaldılar, Fethiye'de otelde yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 11:17 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kuyumcudan bilezik çalan Gürcistan uyruklu 3 kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı.

Manavgat'ta çaldılar, Fethiye'de otelde yakalandılar

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kuyumcudan bilezik çalan Gürcistan uyruklu 3 kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olayının 3 şüphelisi tutuklandı.
Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'nde 4 Temmuz günü bir kuyumcuya gelen 2 kişiden biri satış personelini oyalarken, diğeri vitrindeki altın bileziği çaldı. Mağaza kapandıktan sonra yapılan sayımda bir bileziğin eksik olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine durum, jandarmaya bildirildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelileri belirledi.
ŞÜPHELİLER FETHİYE'DE YAKALANDI
Ilıca Kumköy Turizm Merkezi'ndeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, şüphelilerin 3 kişi olduğunu, Gürcistan plakalı GI-990-OS otomobille Kumköy'den ayrılarak Antalya yönüne gittiğini tespit etti. Otomobilin seyrettiği güzergahtaki kameraları tek tek inceleyen ekipler, şüphelilerin Manavgat'a 260 kilometre uzaklıktaki Muğla'nın Fethiye ilçesine gittiğini ve bir otelde konakladıklarını saptadı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle otele ortak operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüphelileri yakaladı. Yapılan kimlik kontrollerinde şüphelilerin Gürcistanlı Giorgi Deisadze, Doneri Basiladze ve Indiko Raminashvili oldukları belirlendi. Şüphelilerin kaldıkları odada ve otomobillerinde yapılan aramada, suç geliri olduğu değerlendirilen 1000 dolar, suçtan elde ettikleri tahmin edilen 6 altın bileklik ve 4 altın kolye ele geçirildi.
Manavgat'a getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Manavgat 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince 'hırsızlık' suçundan tutuklandı.
GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ
Bu arada hırsızlık olayı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde beyaz bir otomobille gelen 2 şüphelinin kuyumcuya girdiği, birinin diğer müşterilerle ilgilenen satış görevlisine bir şeyler sorduğu, diğerinin ise vitrindeki bileziği aldığı görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Manavgat'ta çaldılar, Fethiye'de otelde yakalandılarManavgat'ta çaldılar, Fethiye'de otelde yakalandılarManavgat'ta çaldılar, Fethiye'de otelde yakalandılarManavgat'ta çaldılar, Fethiye'de otelde yakalandılar

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