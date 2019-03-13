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Manavgat’ta çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 10:14 | Son Güncelleme

Antalya Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.Hakkında "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme" ve "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından toplam 7 yıl hapis cezası bulunan İ.K., "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.K., "silahlı tehdit" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan R.A., "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.K., "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplamda 3 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.U., yakalandı.Şüpheliler, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Antalya Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.
Hakkında "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme" ve "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından toplam 7 yıl hapis cezası bulunan İ.K., "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.K., "silahlı tehdit" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan R.A., "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.K., "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplamda 3 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.U., yakalandı.
Şüpheliler, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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