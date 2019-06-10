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Manavgat'ta eğitim uçağı düştü: 2 ölü, 1 yaralı (EK 2) 

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 16:47 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, tek motorlu Cessna tipi eğitim uçağı, kalkıştan hemen sonra düştü.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, tek motorlu Cessna tipi eğitim uçağı, kalkıştan hemen sonra düştü. Kazada Pilot Levent Arslan olay yerinde, uçakta bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazadan yaralı kurtulan İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Vekili Devrim Gün ise tedavi altına alındı.

Manavgat'ın Ulualan Mevkii'nde bulunan toprak pistten eğitim için havalanan tek motorlu Cessna tipi 'TC-DBO' tescilli uçak, kalkıştan hemen sonra, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. Pilot Levent Arslan ile Devrim Gün ve Ataberk Gökmen'in bulunduğu uçak, Sorgun Mevkii'ndeki karpuz tarlasına çakıldı.

Kazayı görenler yardım için uçağın düştüğü alana koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Uçaktan pilot ve 2 yolcu, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Pilot Levent Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılar Devrim Gün ve Ataberk Gökmen ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Ataberk Gökmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Devrim Gün ise tedavi altına alındı.

VALİ KARALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sivil eğitim uçağının Sorgun Mevkii'nde, Manavgat Stadyumu yakınlarında düştüğünü belirterek, "Kırmızı kodla yapılan çağrı sonrası sağlık ekipleri yaralılara ulaştı. Gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Uçağın neden düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi yok. İncelemelerin ardından belli olacak" dedi.

GEÇEN YIL DA UÇAK DÜŞMÜŞTÜ

Geçen yıl 30 Ekim günü de Manavgat'ın Karaöz Mevkii'nde tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağı, toprak araziye düşmüştü. Kazada, Pilot Serkan Dilci ile beraberinde bulunan Deniz Adalı yaşamını yitirmişti.

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