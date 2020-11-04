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Manavgat’ta gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 16:59 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada makaron, açık kıyılmış tütün ve bandrol ele geçirildi.Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri kaçak emtia ürünü satan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma yaptı.

Manavgat’ta gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada makaron, açık kıyılmış tütün ve bandrol ele geçirildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri kaçak emtia ürünü satan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma yaptı. Dün Yukarı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde bir işyerinde yapılan aramada 115 bin adet mükerrer kullanıldığı değerlendirilen eksik, yırtık ve deforme olmuş TAPDK bandrollü makaron, 5 bin adet TAPDK bandrolü bulunmayan makaron, 540 adet tütün doldurulmuş makaron, 21 kilo açık kıyılmış tütün ve 6 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan R.A. ve M.A. isimli şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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