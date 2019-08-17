HABER

Manavgat’ta hem darp hem de gasp eden şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Antalya’da Manavgat ilçesinde bir kişiyi kesici alet ve tüfekle darp edip, parasını ve cep telefonunu çalan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Örnek Mahallesi Kumyolu mevisinde meydana gelen “yağma-kasten yaralama” olayı ile ilgili müşteki İ.K.’yı kesici alet ve tüfek ile darp ederek yaraladığı, 180 TL parasını ve cep telefonunu zorla gasp ettiği iddia edilen şüpheli D.K.

Antalya’da Manavgat ilçesinde bir kişiyi kesici alet ve tüfekle darp edip, parasını ve cep telefonunu çalan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Örnek Mahallesi Kumyolu mevisinde meydana gelen “yağma-kasten yaralama” olayı ile ilgili müşteki İ.K.’yı kesici alet ve tüfek ile darp ederek yaraladığı, 180 TL parasını ve cep telefonunu zorla gasp ettiği iddia edilen şüpheli D.K. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli D.K. Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Örnekler DNA testine gönderildi! "Sultanın zehirlenip zehirlenmediği tespit edilecek"Örnekler DNA testine gönderildi! "Sultanın zehirlenip zehirlenmediği tespit edilecek"
Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybettiKarşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetti
Parmağındaki yüzüğü çıkartamayan kadının imdadına AFAD yetiştiParmağındaki yüzüğü çıkartamayan kadının imdadına AFAD yetişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan açıklama

İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan açıklama

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da yol çöktü

Üsküdar'da yol çöktü! Şok görüntü

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

KKTC’de ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Kişisel bakım ürünleri Antarktika kıyılarını da kirletti

'Pes' dedirten olay! Antarktika'da bulundu

TEM'de feci kaza! 2'si çocuk 13 kişi yaralandı

TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.