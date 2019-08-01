HABER

Manavgat’ta kaçak içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 15:12 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 690 litre etil alkol ile çok sayıda boş alkol şişesi, kapağı, ve TAPDK etiketleri ele geçirildi.Manavgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin Gümrük Kaçağı Alkol Satışı ( 5607 SKM) yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli Ö.İ‘nin ikametinde, aracında ve depolarında arama yapıldı.

Manavgat’ta kaçak içki operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 690 litre etil alkol ile çok sayıda boş alkol şişesi, kapağı, ve TAPDK etiketleri ele geçirildi.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin Gümrük Kaçağı Alkol Satışı ( 5607 SKM) yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli Ö.İ‘nin ikametinde, aracında ve depolarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 5 bin 3 adet orijinal olduğu değerlendirilen TAPDK bandrolü,75 bin 679 adet “838 Vodka” ibareli yapışkanlı etiket, 36 bin 835 adet “Gın” ibareli yapışkanlı etiket, 30 bin 653 adet “Tekirdağ rakısı” ibareli yapışkanlı etiket, 24 bin 479 adet “Teyla” ibareli yapışkanlı etiket, 3 bin 742 adet boş alkollü içki şişesi, 3 bin 956 adet bilyeli alkol şişe kapağı, 99 adet kapaksız boş alkol şişesi, 56 adet TAPDK bandrolü bulunmayan alkollü içki, 66 adet 5 litrelik bidonlar içerisinde etil alkol olduğu değerlendirilen tam dolu sıvı (toplam 330 litre),12 adet 30 litrelik bidonlar içerisinde etil alkol olduğu değerlendirilen tam dolu sıvı (toplam 360 litre), 4 adet sahte TAPDK bandrollü olduğu değerlendirilen alkollü içki, 1 adet 35 cl’lik Absolut Vodka marka sahte TAPDK bandrollü olduğu değerlendirilen yarım dolu alkollü içki, 1 adet üzerinde çeşme bulunan 200 litrelik boş tank, 1 adet üzerinde çeşme bulunan 200 litrelik tank içerisinde 20 litre alkollü içki olduğu değerlendirilen sıvı, 2 adet 5 litrelik su bidonu içerisinde alkollü içki olduğu değerlendirilen tam dolu sıvı, 2adet 5 litrelik su bidonu içerisinde alkollü içki olduğu değerlendirilen yarım dolu sıvı, 3 adet beyaz renkli plastik kutu içerisinde alkollü içki aroması olduğu değerlendirilen yarım dolu sıvı, 1 adet 1 litrelik şişe içerisinde bulunan alkollü içki olduğu değerlendirilen tam dolu sıvı, 2 adet TAPDK bandrolü bulunmayan üzerinde cl ibaresi bulunmayan Gın marka yarım dolu alkollü içki ile 3 adet post makinesi ele geçirildi.
Gümrük Kaçağı Alkol Satışı (5607 SKM) suçundan hakkında adli işlem yapılan Ö.İ. işlemlerinin ardından çıkartıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat’ta kaçak içki operasyonu

Doktor bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktıDoktor bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktı
Çeşme suyunu "zemzem" diye satmışÇeşme suyunu "zemzem" diye satmış
Arkadaşının eniştesini bıçakla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildiArkadaşının eniştesini bıçakla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor: İlk bulacağı kişi benim

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.