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Manavgat’ta kaçak içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 16:18 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen bir operasyonda 165 litre gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen alkollü içki ele geçirildi.Manavgat’ın Side Mahallesi’nde TAPDK belgesi olmayan bir işyerinden piyasaya gümrük kaçağı alkollü içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Manavgat’ta kaçak içki operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen bir operasyonda 165 litre gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen alkollü içki ele geçirildi.
Manavgat’ın Side Mahallesi’nde TAPDK belgesi olmayan bir işyerinden piyasaya gümrük kaçağı alkollü içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda M.T.’ye ait işyerinin deposunda çeşitli markalarda 165 litre gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen alkollü içki ele geçirildi. Şüpheli M.T.’ye TAPDK Belgesi olmadan içki satmaktan 13 bin 10 lira idari para cezası uygulanırken, ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan hakkında adli işlem yapıldı. M.T., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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