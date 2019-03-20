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Manavgat'ta kamyonetin çarptığı kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 19:20 | Son Güncelleme

Manavgat'ta kamyonetin çarptığı kadın öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Sarılar Mahallesi 3088 Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Gülsüm Belen'e, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Mustafa Demir'in kullandığı 07 MLA 71 plakalı kamyonet çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı.

Belen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat trafik kazası

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