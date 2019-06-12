HABER

Manavgat'ta kayıp genci arama çalışmaları sürüyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 19:42 | Son Güncelleme

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Metacore Uluslararası Müzik Festivali'ne katılan ve önceki gün kaybolan Yıldırım Selim Özersinci'yi arama çalışmalarının bugünkü bölümü tamamlandı.

Manavgat'ta kayıp genci arama çalışmaları sürüyor (2)

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Metacore Uluslararası Müzik Festivali'ne katılan ve önceki gün kaybolan Yıldırım Selim Özersinci'yi arama çalışmalarının bugünkü bölümü tamamlandı. Aramalarda Özersinci'nin izine rastlanılamadı. Havanın kararmasıyla birlikte ara verilen çalışmalara yarın sabah Oymapınar Barajı’nda JAK Sualtı Arama Kurtarma Timi, Jandarma Asayiş Timi, İHH ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri tarafından devam edilecek.

FOTOĞRAFLI

Manavgat'ta kayıp genci arama çalışmaları sürüyor (2)Manavgat'ta kayıp genci arama çalışmaları sürüyor (2)Manavgat'ta kayıp genci arama çalışmaları sürüyor (2)

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Ordu'da dolu, fındık ağaçları ve araçlara zarar verdi; 9 kişi yaralandı (2)Ordu'da dolu, fındık ağaçları ve araçlara zarar verdi; 9 kişi yaralandı (2)
Çöp konteynerinden sıçrayan yangın, evin çatısını yaktıÇöp konteynerinden sıçrayan yangın, evin çatısını yaktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Bakan Soylu'dan iddialara yanıt

Bakan Soylu'dan iddialara yanıt

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.