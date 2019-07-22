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Manavgat’ta kaza 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 12:29 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonetin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Manavgat ilçesine bağlı Aşağı Işıklar Kavşağı’nda meydana geldi.

Manavgat’ta kaza 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonetin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Manavgat ilçesine bağlı Aşağı Işıklar Kavşağı’nda meydana geldi. İddialara göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan Hüseyin Süzen’in hakimiyetindeki 07 AEA 623 plakalı otomobil, Şadi Topal’ın kullandığı 07 JA 672 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle her iki araçta, trafik tabelasını da altına aldıktan sonra refüje çıkarak durabildi. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Ayşe Topal, Fatma Akbaş ve İsmihan Sarı yaralandı. Ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Manavgat’ta kaza 3 yaralı

Manavgat’ta kaza 3 yaralı

Manavgat’ta kaza 3 yaralı

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