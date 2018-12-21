HABER

Manavgat'ta korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 12:06 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasar yol açtı.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),(DHA) Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasar yol açtı. Emek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde Mehmet Ali Demirel'in oturduğu dairede dün saat 21.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evinin hemen karşısında market işleten Mehmet Ali Demirel, yangını fark edince itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle üst kattaki dairenin de panjurları eridi, camı patladı. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı kaydedildi.

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Ankara'da 42 milyon 300 bin TL'lik naylon fatura ele geçirildiAnkara'da 42 milyon 300 bin TL'lik naylon fatura ele geçirildi
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 18 yaralı (2)Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 18 yaralı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Ankara için Mansur Yavaş'tan iddialı açıklama! Oy oranını açıkladı: Kazanacağım

Ankara için Mansur Yavaş'tan iddialı açıklama! Oy oranını açıkladı: Kazanacağım

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar uyarısı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar uyarısı)

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğru bilinen yanlışlar! Telefonu şarjı bitmeden şarj ederseniz...

Hepimiz yapıyoruz! Telefonu şarjı bitmeden şarj edince...

200 haneden yalnızca minare su yüzünde kaldı!

200 haneden yalnızca minare su yüzünde kaldı!

Baretler sanata dönüştü

Baretler sanata dönüştü

Sarıkamış'ta yavru ayı şaşkınlığı! Gören telefonuna sarıldı

Hem de en işlek caddede! Gören telefonuna sarıldı

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon

Kızını sopayla döven damadını sokak ortasında öldürdü

Kızını sopayla döven damadını öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.