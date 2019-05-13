Manavgat’ta motosiklet kazası: 1 yaralı

Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş.’nin kullandığı 59 UA 989 plakalı otomobil, M.A.A.’nın kullandığı 07 LLG 29 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpma anında havaya fırlayan ve otomobilin diğer tarafına sırt üstü düşen motosiklet sürücüsü M.A.A. yaralandı. M.A.A., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



