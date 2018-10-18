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Manavgat'ta orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 16:23 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sabaha karşı anız yakılmasından çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.Oymapınar Mahallesi yakınlarında saat 03.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Mithat ABAKAN- MANAVGAT(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sabaha karşı anız yakılmasından çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.Oymapınar Mahallesi yakınlarında saat 03.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına ilk müdahale aracı, 2 arazöz, 2 su ikmal aracı ve belediyeye ait 2 su tankeriyle birlikte 22'si orman çalışanı olmak üzere toplam 39 kişi müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında 3 dönüm orman alanı zarar gördü. İlk incelemelere göre yangının tarla temizliği için ateş yakılmasının ardından ateşin tam söndürülemediğinden çıktığı belirlendi.

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