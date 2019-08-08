HABER

Manavgat'ta orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 08:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Mananavgat ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 35 hektar alan zarar gördü.  Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi'nin Arapbeleni mevkiinde saat 00:00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.

ANTALYA'nın Mananavgat ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 35 hektar alan zarar gördü.
Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi'nin Arapbeleni mevkiinde saat 00:00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına 21 arazöz, 4 dozer, 4 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 22 teknik eleman, 94 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. Gece olması sebebiyle helikopter ve uçakların kullanılamadığı yangın sabaha karşı saat 05.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü
----------------------

- Yangından görüntü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) -

İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu! İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu!
Havaist otobüsü devrildi: 1 ölü,7 yaralı(havadan fotoğraflar)Havaist otobüsü devrildi: 1 ölü,7 yaralı(havadan fotoğraflar)
Adana otogarında bomba alarmı!Adana otogarında bomba alarmı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atambayev’in evine operasyon! Çatışma çıktı

Atambayev’in evine operasyon! Çatışma çıktı

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Süper Kupa'da şampiyon G.Saray!

Süper Kupa'da şampiyon G.Saray!

Antalya'da büyük yangın! Ekipler alarma geçti!

Antalya'da büyük yangın! Ekipler alarma geçti!

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza!

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza!

ABD'den İngiltere'ye çağrı!

ABD'den İngiltere'ye çağrı!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana otogarında bomba alarmı!

Adana otogarında bomba alarmı!

Son dakika! İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Bursa'da depo ve tekstil atölyesi yandı

Bursa'da depo ve tekstil atölyesi yandı

Son dakika atama kararları Resmi Gazete'de! 403 mülki idare amirinin görev yerleri değişti

Atama kararları Resmi Gazete'de!

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza! Yol trafiğe kapandı!

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza!

Sancaktepe'de korkunç kaza! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu!

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.