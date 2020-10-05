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Manavgat’ta orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 15:54 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 1.2 hektarlık Kızılçam ormanı zarar gördü.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 1.2 hektarlık Kızılçam ormanı zarar gördü. Yangın tamamen kontrol altına alındı.
Yangın, bugün Manavgat’ın Gündoğdu Mahallesi Vahaplı eski mezarlığı yakınlarında çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangına havadan helikopterle ve karadan Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından müdahale edildi. Öğle saatlerinde tamamen kontrol altına alınan yangında 1.2 hektarlık kızılçam alanının zarar gördüğü bildirildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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