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Manavgat’ta otomobil dere yatağına yuvarlandı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 17:49 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dere yatağına yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı.Kaza dün gece Gündoğdu Mahallesi’nde meydana geldi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dere yatağına yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza dün gece Gündoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turizm Caddesi Evrenseki istikametinden Gündoğdu istikametine seyir halindeki G.B.’nin kullandığı 07 EZZ 08 plakalı otomobil, Sadıkkent Sitesi yakınlarında yolun sağ tarafında bulunan dere yatağına devrilip takla attı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen aracın sürücüsü G.B. ile birlikte araçta bulunan E.A, H.V, C.A. ve A.V. yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan H.V. ve A.V.’nin ikiz kardeş olduğu, durumu kritik olan H.V.’nin yoğun bakım ünitesine alındığı bildirildi.

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