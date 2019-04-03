Manavgat’ta otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Caddesi’nden Hisar Caddesi’ne çıkan M.K.’nın kullandığı 07 ÖF 015 plakalı otomobil, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada yayalar Y.I. ve B.I. yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yayalar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kaza sırasında aracın geldiği istikamette kırmızı ışığın arızalı olduğu ve yanmadığı belirlendi.



