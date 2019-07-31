HABER

Manavgat’ta otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 17:21 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Hasan Ali Yücel Caddesinden çevre yolu istikametine seyir halindeki Yılmaz K.’nın kullandığı 06 BU 6521 plakalı otomobil, okullar bölgesine dönmek isteyen Bayram A.

Manavgat’ta otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hasan Ali Yücel Caddesinden çevre yolu istikametine seyir halindeki Yılmaz K.’nın kullandığı 06 BU 6521 plakalı otomobil, okullar bölgesine dönmek isteyen Bayram A. idaresindeki 07 LCR 38 plakalı otomobil ile kavşak sisteminde çarpıştı. Kazada her iki araçtaki sürücülerin yanı sıra yolcular Ayşegül T. ve Firdevs A. yaralandı. Ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat’ta otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Manavgat’ta otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Manavgat’ta otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

PARTNERYok böyle eğlence! Ünlü kardeşler tatildeYok böyle eğlence! Ünlü kardeşler tatilde
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtulduTakla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Kadıköy’de denize düşen iki kadın kurtarıldıKadıköy’de denize düşen iki kadın kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Acı olay... Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Tartıştığı erkek arkadaşını herkesin içinde tokatladı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.