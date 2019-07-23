Manavgat’ta polis aranan 2 kişiyi otomobilde yakaladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polis, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan iki şüpheliyi otomobilde yakaladı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işlediği suçlar nedeniyle 18 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.G. ile silahla tehdit, yaralama ve hakaret gibi 9 ayrı suçtan 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S.’yi Çeltikçi Mahallesi’nde otomobil içerisinde yakaladı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.G. ve A.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevi’ne teslim edildi.



