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Manavgat’ta polis aranan 2 kişiyi otomobilde yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 18:14 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polis, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan iki şüpheliyi otomobilde yakaladı.Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işlediği suçlar nedeniyle 18 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.G.

Manavgat’ta polis aranan 2 kişiyi otomobilde yakaladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polis, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan iki şüpheliyi otomobilde yakaladı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işlediği suçlar nedeniyle 18 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.G. ile silahla tehdit, yaralama ve hakaret gibi 9 ayrı suçtan 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S.’yi Çeltikçi Mahallesi’nde otomobil içerisinde yakaladı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.G. ve A.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevi’ne teslim edildi.

Manavgat’ta polis aranan 2 kişiyi otomobilde yakaladı

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