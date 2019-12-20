HABER

Manavgat'ta suç örgütüne operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 22:52 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, haksız kazanç sağlamak için örgüt oluşturdukları iddiasıyla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, haksız kazanç sağlamak için örgüt oluşturdukları iddiasıyla çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haksız kazanç sağlamak için örgüt oluşturdukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan araştırma, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapan jandarma ekipleri, aralarında otel işletmecisi ve mali müşavirlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Yasadışı yollarla birçok kişinin gayrimenkullerine el koydukları şikayetiyle gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Gözaltı sayısı hakkında açıklama yapmayan yetkililer, operasyonun devam ettiğini, gözaltı sayısının artabileceğini kaydetti.

Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı
Açıköğretim sınav sonuçları açıklandıAçıköğretim sınav sonuçları açıklandı
Barışmak için buluşan iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralıBarışmak için buluşan iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

MEB’den engelli öğrenciye darp iddiasına soruşturma

MEB’den engelli öğrenciye darp iddiasına soruşturma

İmamoğlu'ndan atlı fayton açıklaması!

İmamoğlu'ndan atlı fayton açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika 'Doğa Koleji' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması

Osmaniye'de baba dehşeti! Tartıştığı oğullarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

Baba dehşeti! Tartıştığı oğullarına ateş açtı

Batman’da iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 17 yaralı

Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: Çok sayıda yaralı var

Kastamonu'da iki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı

İki aile arasındaki kavga kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

Kendisini MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak tanıttı ve... Yalanı ortaya çıkınca tutuklandı

Kendisini MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak tanıttı! Tutuklandı

Kayseri'de 28 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı! 62 yıl 5 ay hapis cezası...

Pınar Ç. yakalandı! 62 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.