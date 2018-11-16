HABER

Manavgat'ta Suriyelilerin 'veresiye' 'alışveriş' kavgası

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 22:40 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Suriyeli vatandaşlar arasında veresiye alışveriş yüzünden çıkan kavgada marketin camları kırıldı, bir kadın baygınlık geçirdi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Suriyeli vatandaşlar arasında veresiye alışveriş yüzünden çıkan kavgada marketin camları kırıldı, bir kadın baygınlık geçirdi. Manavgat ilçesi Aşağıhisar Mahallesi'nde oturan Suriyeli bir kadın, iddiaya göre kendi vatandaşları tarafından işletilen marketten veresiye alışveriş yapmak istedi. Market sahibi, kadın müşteriye, eski borçlarını hatırlatarak alışveriş yapmasına izin vermedi. Bunun üzerine ismi açıklanmayan market sahibi, yine ismi açıklanmayan kadının eline vurarak, aldığı ürünleri bırakmasını söyledi. Kadının haber vermesi üzerine olay yerine gelen yakınları ile market sahibi arasında kavga çıktı. Market sahibinin yakınlarının da karıştığı kavgada, taraflar birbirine sopa, demir çubuk ve yol kenarındaki dubalarla saldırdı. Marketin camlarının kırıldığı kavgada, bir kadın ise baygınlık geçirdi. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen polis ekipleri müdahale ederek kavgayı ayırdı. Kadının yakınları kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, market sahibi ve yakınları ise karşı taraftan şikayetçi oldu.

PARTNER7 günde göbek yağlarınızdan kurtulmaya ne dersiniz?7 günde göbek yağlarınızdan kurtulmaya ne dersiniz?
İmam Hatip Lisesi pansiyonunda yangın paniğiİmam Hatip Lisesi pansiyonunda yangın paniği
Elazığ'da yolcu midibüsü kaza yaptı: 17 yaralıElazığ'da yolcu midibüsü kaza yaptı: 17 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Çok çarpıcı anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Çok çarpıcı anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Son dakika! Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir annenin en acı anı! Yanına koştu ve...

Bir annenin en acı anı! Yanına koştu ve...

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde dikkat çeken 'Facebook' sorusu

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde dikkat çeken 'Facebook' sorusu

Onlar denizin astronotları! Bunu yalnızca orada yapabiliyorlar

Onlar denizin astronotları! Bunu yalnızca orada yapabiliyorlar

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.