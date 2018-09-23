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MANAVGAT'TA TAKSİCİLERDEN EYLEM

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 15:29 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turizm bölgelerinde taksicilik yapanlar, otel görevlilerinin taksi isteyen turistleri 'taksiler pahalı' diyerek sivil araçlarla gönderdiklerini iddia ederek eylem yaptı.

HABER- KAMERA Mithat ABAKANMANAVGAT, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turizm bölgelerinde taksicilik yapanlar, otel görevlilerinin taksi isteyen turistleri 'taksiler pahalı' diyerek sivil araçlarla gönderdiklerini iddia ederek eylem yaptı. Manavgat'ın Side bölgesinde bulunan bir taksi durağı önünde toplanan esnaf, son zamanlarda otellerde tatil yapan turistlerin, otel görevlileri tarafından 'taksiler pahalı' denilerek sivil araçlarla gönderildiğini öne sürerek, tepki için basın açıklaması yaptı. Kendilerinin yasal mevzuata uygun olarak hizmet verdiklerini ve fiyat tarifelerinin devlet tarafından belirlendiğini ifade eden taksiciler, turizm bölgesinde bulunan yaklaşık 520 taksi esnafı olarak her türlü vergi ve harçları da tam olarak ödediklerini, ancak piyasada çeşitli adlar altında türeyen sivil araçların ne vergi verdiklerini ne de kim olduklarının belli olmadığını belirtti. Deniz Taksi Kooperatifi Başkanı Ertuğrul Alp, kendilerinin haklarını koruyacak kimsenin olmadığını belirterek, Taksi esnafı bugün çok mağdur durumdadır. Biz, çoluğumuza çocuğumuza namusumuzla ekmek götürmek için uğraşırken ne idiği belirsiz kişiler bizim ekmeğimizle oynuyor. Hakkımızı arayamıyoruz. Bugün bir 724'çüler türedi. Bu 724'çüler geliyor, sanki şehir içi minibüsü gibi, teker teker otel resepsiyonlarına giriyorlar, yolcuları alıp havaalanına götürüyorlar. Biz de burada bakınıyoruz. Bu konuda yetkili mercilere başvuruyoruz ama bizimle ilgilenmiyorlar dedi. Taksicilerin her türlü belgelerinin tam olduğunu ve kontrollerini sürekli yapıldığını ancak sivil araçlarda bu kontrollerin olmadığını anlatan Alp, Bu adamlar müşterileri değişik şekillerde alıyor. Tam net olarak biz de bilemiyoruz ama birisi diyor, 'biz internet üzerinden alıyoruz', birisi diyor 'bizi otelci arıyor', birisi diyor 'otellerin ön bürosuna para veriyoruz oradan alıyoruz.' Nasıl olduğunu tam anlayamadık. Biz de bunu anlamak, öğrenmek istiyoruz. Ama şu bir gerçek bizim müşterilerimizi çalıyorlar diye konuştu. Esnaf Şerafettin Köse, sivil araçları otel görevlilerinin ayarladığını savunarak, şöyle dedi Turistlerle görüşüyoruz, resepsiyondan taksi istedikleri zaman, 'Taksiler pahalı, biz sizi 724'le gönderelim' diyorlarmış. Resepsiyon görevlileri turistlerden 60 Euro alıyor ve 724 çalışan sivil araçları çağırıyor. Müşteriler kendileri söyledi bunu, dün de söylediler, bugün de aynı müşterilerle karşılaştık.

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