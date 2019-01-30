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Manavgat’ta tarihi eser operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 18:28 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda 13 adet sikke, 6 adet tarihi eser nitelikli obje, 1 adet yüzükkaşı ve 1 adet avrupa parası ile 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre internet üzerinden ihbarı değerlendiren Manavgat ilçe jandarma ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararına istinaden Altınkaya mahallesinde ikamet eden şüpheli Adem D.’nin evinde detaylı arama yaptı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda 13 adet sikke, 6 adet tarihi eser nitelikli obje, 1 adet yüzükkaşı ve 1 adet avrupa parası ile 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre internet üzerinden ihbarı değerlendiren Manavgat ilçe jandarma ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararına istinaden Altınkaya mahallesinde ikamet eden şüpheli Adem D.’nin evinde detaylı arama yaptı. Yapılan aramada 13 adet sikke, tarihi eser nitelikli 6 adet obje, 1 adet yüzükkaşı ve 1 adet avrupa parası ile 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen eserler müze ekiplerine teslim edilirken ruhsatsız av tüfeği hakkında idari işlem yapılacağı bildirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla serbest bırakılan Adem D. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarına İhlal suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

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