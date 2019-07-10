Manavgat’ta TOKİ izdihamı

Toplu Konut İdaresi tarafından Manavgat Çeltikçi Mahallesinde inşa edilecek konutların kura çekimi gerçekleştirilerek hak sahipleri belirlendi. TOKİ Manavgat projesine 13 şehit ailesi, 212 engelli, 1.066 emekli ve 1.904 normal olmak üzere 236 daire için toplam 3.195 kişi başvuruda bulundu. Ev sahibi olma hayali ile başvuruda bulunan vatandaşlar kura çekimi için Manavgat Mehmet Akif Ersoy Kapalı Spor Salonuna akın ederken tam anlamıyla izdiham yaşandı. Salonu dolduran vatandaşlar aşırı sıcaktan yelpazelerle korunmaya çalışırken birçok kişi salon dışında beklemek zorunda kaldı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilen ve 188 adet 2+1, 48 adet 3+1 olmak üzere toplam 236 daire yer aldığı TOKİ Manavgat projesi “Hak Sahibi Belirleme Kurası”nda TOKİ Proje Koordinatörü Hüseyin Ayhan, Manavgat Kaymakam Vekili Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır ve başvuruda bulunan vatandaşlar hazır bulundu.

Yüzde 10’u Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, yüzde 5’i en az yüzde 40 engelli vatandaşlar, yüzde 25’i emekliler için kura çekiminin gerçekleştirilmesinin ardından konut almak için başvuruda bulunan vatandaşlar için kura çekimi gerçekleştirildi.

Kura çekiminde ismi okunan vatandaşlar bir anda ayağa fırlarken sevinçlerini yakınlarına sarılarak paylaştılar.

TOKİ Proje Koordinatörü Hüseyin Ayhan, kura çekimine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, kura sonuçlarının TOKİ’nin internet sitesinde yayınlanacağını belirterek “Kura sonuçlarında konut sahibi olmaya hak kazanamayan adaylara mesaj yoluyla bilgi verilecek. Bu vatandaşlarımız başvuru yapılan bankaya gidip başvuru ücretinin iadesini alabilecek. İlerleyen süreçte yapılacak yeni kura çekimiyle de hak sahiplerinin blok ve daire numaraları belirlenecek” dedi.