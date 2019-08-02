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Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 10:40 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde refüjdeki ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı.dinilen bilgiye göre, Ilıca Mahallesinden, Kumköy Turizm Bölgesine 01 B 9031 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Recep Karakulak, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde refüjdeki ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı.
dinilen bilgiye göre, Ilıca Mahallesinden, Kumköy Turizm Bölgesine 01 B 9031 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Recep Karakulak, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil refüjdeki ağaca çarparak durabildi.
Otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken Karakulak, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı

Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı

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