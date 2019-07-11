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Manavgat'ta tur midibüsü devrildi: 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 16:45 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün devrildiği kazada, 16 kişi yaralandı.

Manavgat'ta tur midibüsü devrildi: 16 yaralı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün devrildiği kazada, 16 kişi yaralandı.
Kaza, 15.00 sıralarında D 400 Karayolu Manavgat Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Alanya ilçesinden aldığı Rus turistleri Antalya Havalimanı'na götürmek için yola çıkan Yavuz Günday yönetimindeki 03 ABB 808 plakalı tur midibüsü, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, tur midibüsündeki 11'i çocuk, 15 Rus turist olmak üzere 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Yaralılar gelen ambulanslarla Manavgat'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşımın tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı karayolunda trafik, midibüsün kaldırılmasının ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden normale döndü.

FOTOĞRAFLI

Manavgat'ta tur midibüsü devrildi: 16 yaralıManavgat'ta tur midibüsü devrildi: 16 yaralıManavgat'ta tur midibüsü devrildi: 16 yaralıManavgat'ta tur midibüsü devrildi: 16 yaralı

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