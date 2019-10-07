HABER

Manavgat’ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 13:32 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı. Başka araca aktarılan turistler, soğuk su şişelerini ağrıyan yerlerine tutarak acılarını dindirmeye çalıştı.
Kaza, Manavgat-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Erol A.’nın kullandığı 07 LBD 47 plakalı yolcu bulunmayan tur otobüsüne, aynı istikamette seyir halindeki Antalya havalimanına turist götürmekte olan Bekir Y. kullandığı 07 AAH 014 plakalı tur midibüsü arkadan çarptı.
Ilıca-Kumköy kavşağına 50 metre mesafede meydana gelen kazada tur midibüsünde bulunan turistlerden 6 tanesi çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan turistler, uçağı kaçırmak istemediklerini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Bir başka araca aktarılarak yollarına devam eden turistlerin, soğuk su şişeleriyle ağrıyan yerlerine tedavi uyguladıkları gözlendi.

Manavgat’ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı

Manavgat’ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı

Manavgat’ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı

Manavgat’ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı

Manavgat’ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı

Manavgat’ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı

Manavgat’ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı

Manavgat’ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı

Manavgat’ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı

Manavgat’ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı

Manavgat’ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı

Manavgat’ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı

Manavgat’ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı

Manavgat’ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı

Manavgat’ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı

Manavgat’ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı

Manavgat’ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı

Manavgat’ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı

Manavgat’ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı

Manavgat’ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı

Manavgat’ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı

Manavgat’ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı

Manavgat’ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Fatih Terim'den flaş karar

Fatih Terim'den flaş karar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Sokak ortasında, çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışma

Küçük çocuk silahlı çatışmanın ortasında kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.