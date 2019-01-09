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Manavgat'ta uyuşturucu çetesine şafak operasyonu: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 14:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik drone destekli operasyonunda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Manavgat'ta uyuşturucu çetesine şafak operasyonu: 14 gözaltı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik drone destekli operasyonunda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 14 kişi gözaltına alındı.
Manavgat'ta jandarma ekipleri, ilçede uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine geçen ekim ayında çalışma başlattı. Ulualan mevkisinde oturan 15 kişinin organize şekilde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 aylık fiziki ve teknik takibin yanı sıra drone ile de havadan takip yapan jandarma ekipleri, bu sabah 14 adrese baskın düzenledi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ile Akseki Jandarma Komando Taburu'ndan 160 personelin katıldığı operasyonda, aralarında kadın ve suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.
UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin ev ve eklentileriyle araçlarında dedektör köpeklerle yapılan aramalarda 10 gram eroin, 228 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 77 sentetik uyuşturucu hap, 3 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 11 av tüfeği fişeği, 3 tabanca mermisi, video kayıt cihazı, 2 harici bellek, 2 cep telefonu, haberleşme için kullandıkları 2 'walkie talkie' denilen telsiz cihazı, 2 cep telefonu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 234 lira ve 5 Euro ele geçirildi.
Şüpheliler Ü.K., H.K., M.D., E.K., S.K., T.K., M.K., H.K., M.K., Ş.K., M.K., Ş.K., T.K. ve Ü.K. Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma kapsamında 1 kişinin de arandığı belirtildi.
GÖRÜNTÜLER BASINLA PAYLAŞILDI
Operasyonun görüntüleri basınla paylaşıldı. Görüntülerde, şüphelilerin drone ile yapılan takibinin yanı sıra uyuşturucu satışı da yer aldı. Görüntülerde şüphelilerin, sivil jandarma personeline uyuşturucu satmaya çalıştığı görüldü. Sivil ekibin yanına gelen şüphelilerden birinin, "40'a alacaksan al, almayacaksan yürü, 2'si 80 TL" dediği görüntülerde yer aldı. Bir diğer uyuşturucu satıcısının kendi otomobilinden, "Şurada ileride evlerin yanında duralım, vereyim" dediği ve otomobilini park ettikten sonra "20'lik mi vereyim, 50'lik mi vereyim" diyerek uyuşturucu sattığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Manavgat'ta uyuşturucu çetesine şafak operasyonu: 14 gözaltıManavgat'ta uyuşturucu çetesine şafak operasyonu: 14 gözaltıManavgat'ta uyuşturucu çetesine şafak operasyonu: 14 gözaltıManavgat'ta uyuşturucu çetesine şafak operasyonu: 14 gözaltı

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