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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 12:05 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 6 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi.

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 6 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı. Side ve Manavgat'ın diğer turistik bölgelerinde uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı timleri tarafından araştırma başlatıldı. Araştırma sonucunda Side'de bulunan bir şans oyunları bayiinde çalışan Kubilay B. ile Yılmaz G.'nin yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde sattığı belirlendi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla Yılmaz G.'nin Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde jandarma timleri tarafından arama yapıldı. Arama sırasında evde, zula tabir edilen çeşitli noktalara saklanmış 21 paket içerisinde toplam 6 kilo 100 gram kubar esrar ve hassas terazi bulundu. Yılmaz G., uyuşturucunun Side'de şans oyunları bayisinde çalışan Kubilay B.'ye ait olduğunu söyledi. Jandarma ekipleri, Kubilay B.'yi de gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kubilay B. ile Yılmaz G. 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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