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Manavgat’ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 14:53 | Son Güncelleme

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manavgat Ilıca Mahallesi’nde, içinde 2 kişinin bulunduğu 07 LNE 14 plakalı otomobil takibe alındı.

Manavgat’ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manavgat Ilıca Mahallesi’nde, içinde 2 kişinin bulunduğu 07 LNE 14 plakalı otomobil takibe alındı. Ekipler kontrol noktasında durdurdukları araçta yaptıkları aramada, bin 258 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Araçtaki H.D. ve Ö.E’yi gözaltına alan ekipler, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada ise 10 gram eroin, 15 gram kenevir tohumu ve 4 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Jandarma Karakolunda işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Savcılığında ifadesi alınan şüphelilerden H.D., uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu söyledi. Ö.E. ise kendi üzerinde bulunan uyuşturucu hapı, H.D.’nin hediye ettiğini diğer uyuşturucularla ilgisinin olmadığını iddia etti. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan tutuklandı.

Manavgat’ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

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