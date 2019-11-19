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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 12:40 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 610 gram metamfetamin, 3 bin 405 ecstasy hap ve 1 kilo 131 gram skunk ele geçirildi.

Manavgat'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 610 gram metamfetamin, 3 bin 405 ecstasy hap ve 1 kilo 131 gram skunk ele geçirildi. Piyasaya sürülmek için İstanbul'dan getirildiği belirlenen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Pazar günü D-400 karayolunda bir otomobili durdurdu. Araçtaki M.A.'nın üst aramasında paket halinde 1 gram skunk ele geçirildi. Otomobilde yapılan aramada ise sağ ön kapı cebinde hassas terazi bulununca, M.A. ile birlikte yanındaki A.S. ve Kırgızistan uyruklu E.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerden M.A.'nın evinde yapılan aramada 610 gram metamfetamin, 3 bin 405 ecstasy hap ve 1 kilo 130 gram skunk, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 735 TL, 470 Euro ve 92 Dolar ele geçirildi. Şüphelilerden A.S. uyuşturucu maddeleri İstanbul'da bulunan M.İ.K.'den aldıklarını ve piyasaya sürmek için Manavgat'a getirdiğini söyledi. Narkotik ekiplerinin yaptığı çalışmada, M.İ.K.'nin de Manavgat'ta bulunduğu tespit edildi. M.İ.K. de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Kırgızistan uyruklu E.T. hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapılarak, serbest bırakıldı. Şüpheliler M.A. ve A.S. sulh ceza hakimliği tarafından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, M.İ.K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

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