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Manavgat'ta yağmur kazası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 09:46 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin 2 araca çarpmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Manavgat'ta yağmur kazası: 4 yaralı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin 2 araca çarpmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Manavgat'ın Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Rukiye Yaman'ın kullandığı 07 YEN 55 plakalı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, art arda 34 AJM 600 ve 07 LGM 66 plakalı otomobillere çarptı. Kazada 3 otomobilde bulunan Rukiye Yaman, Almila Ülkü, Ali Metehan Yaman ve İrfan Günal hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Acısu Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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Manavgat'ta yağmur kazası: 4 yaralıManavgat'ta yağmur kazası: 4 yaralı

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