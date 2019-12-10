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Manavgat’ta yalnız yaşayan Romanyalı kadın ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 16:17 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Romanya asıllı Türk vatandaşı Florica Bura (52) evinde ölü bulundu.

Manavgat’ta yalnız yaşayan Romanyalı kadın ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Romanya asıllı Türk vatandaşı Florica Bura (52) evinde ölü bulundu. Bura’nın ısınmak için kullandığı tüplü sobadan sızan gazdan zehirlenmiş olabileceği bildirildi.
Olay, Kasaplar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Florica Bura’nın telefonla yardım istediği ev sahibi içeri girdiğinde Florica Bura’yı yatağında hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibi talihsiz kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Florica Bura’nın tek başına yaşadığı dairesinde ısınmak için kullandığı tüplü sobadan sızan gazdan zehirlenmiş olabileceğini belirttiler.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz kadının cesedi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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