Manavgat'ta yerleşik Almanlardan depremzedelere yardım

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Alman vatandaşı Marion Füller ve Michael Kiggand, Elazığ'daki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına destek verdi. Hazırladıkları kıyafetleri belediye yetkililerine teslim eden yerleşik Almanlar, geçmiş olsun dileklerini ileterek, Belediye Başkan'ı Şükrü Sözen'e böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiği için teşekkür etti.

Manavgat Belediyesi tarafından Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşlara halkın katılımıyla yardım kampanyası düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi önünde sabah saatlerinde başlatılan kampanyaya, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediye başkan yardımcıları Levent Ardıç, İsmail Hakkı Ödevoğlu, Mustafa Ceylan, Halis Akkaya, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar'la birlikte vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Mağaza sahipleri, iş insanları ve vatandaşların getirdiği battaniye, yorgan yastık, giyecek, ayakkabı, elektrikli soba, ve gıda malzemelerinden oluşan koliler, TIR'a yüklendi.

YERLEŞİK ALMANLARDAN KIYAFET YARDIMI

Düzenlenen yardım kampanyasına Çolaklı Mahallesi'nde yerleşik yaşayan Almanlar Marion Füller ve Michael Kiggand da duyarsız kalmadı. Atatürk Kültür Merkezi'ne gelen Marion Füller ve Michael Kiggand, hazırladıkları kıyafetleri belediye yetkililerine teslim etti. Getirdikleri malzemeleri deftere kayıt ettiren Füller ve Kiggand, Atatürk Kültür Merkezi önünde yardımların toplanmasını, kolilere konmasını ve TIR'a yüklenmesini izledi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile de sohbet Marion Füller ve Michael Kiggand, geçmiş olsun dileklerini ileterek, Başkan Sözen'e böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiği için teşekkür etti.

Başkan Şükrü Sözen, Manavgatlıların kampanyaya gösterdiği ilgiye teşekkür ederek, "Elazığ için el ele yardım kampanyamız, yardımsever, paylaşımcı Manavgat halkımızın büyük ilgi ve desteğiyle başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Kentimizin dört bir yanından gelen vatandaşlarımız, karınca kararınca yardımlarını Manavgat Belediyesi ekiplerimize teslim ediyor. Halkımızın kampanyamıza gösterdiği göz yaşartıcı duyarlılık için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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