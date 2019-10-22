Manavgat'ta yıldırım düşen ormanda yangın

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki orman alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Manavgat'a bağlı Taşkesiği Mahallesi'ndeki orman alanda, saat 15.30 sıralarında, yıldırım isabet düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'nden ekipler, arazözler ve yangın söndürme helikopteri ile bölgeye sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları, havadan ve karadan sürdürülüyor.

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